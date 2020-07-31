شكرا لقرائتكم خبر عن برلين يكشف نهاية السطو فى الجزء الخامس من la casa de papel.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمى بيدرو ألونسو، صاحب شخصية "برلين" الشهيرة فى المسلسل الإسبانى La Casa De Papel، جمهوره، صورة جديدة للقناع الشهير فى المسلسل الذى كان يرتديه هو ورفاقه طوال أجزاء المسلسل الأربعة الماضية للحفاظ على سرية شخصياتهم فى مواجهة الشرطة الإسبانية أثناء تنفيذ عملياتهم للسطو على دار السكة ومن بعدها البنك المركزى الإسبانى.

ونشر بيدرو ألونسو، صورة قناع مسلسل La Casa De Papel، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، لافتًا إلى أن أحداث الجزء الخامس من المسلسل سوف تشهد نهاية عملية السطو على البنك المركزى الإسبانى، حيث كتب فى تعليقه على الصورة، "السرقة تنتهى.. la casa de papel 5".

يأتى هذا بعدما سبق وأعلن النجم الإسبانى ألفارو مورتى، صاحب شخصية البروفيسور فى مسلسل الدراما الشهير La Casa De Papel، عن بدء تصوير الموسم الخامس والجديد من المسلسل المقرر عرضه فى أوائل العام المقبل عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس، ونشر مورتى، صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام، من وراء كواليس تصوير الموسم الجديد، معلناً عودة البروفيسور من جديد.

وفى سياق متصل، حصل المسلسل الإسبانى الشهير La Casa De Papelعلى المركز الأول فى تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البيانى الذى أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، فى بريطانيا.

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وشمل التقرير البيانى الذى أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التى عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذى تم تصنيفه كأكثر عمل درامى تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.

ويدور الموسم الرابع من La Casa De Papelحول اعتقاد البروفيسور أن الشرطة الإسبانية قامت بإعدام لشبونة، مما يضعه فى توتر كبير، بالإضافة إلى قيام طوكيو بتفجير دبابة للجيش، وكفاح نيروبى بين الحياة والموت، بالإضافة إلى المشادات بين أفراد المجموعة، مما يجعلهم يمرون بأصعب لحظاتهم، جنبا إلى ظهور العدو بقوة بين صفوف المجموعة داخل البنك.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن إخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن أشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".