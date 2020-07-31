شكرا لقرائتكم خبر عن الحفاظ على النجاح..ريهام حجاج من الساحل لـ جلسات عمل مسلسها الرمضانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة الشابة ريهام حجاج في قراءة المعالجة الدرامية وأولى حلقات مسلسلها الرمضانى الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله سباق رمضان 2021 مع المنتج والمخرج الكبير طارق العريان، حيث يتولى العريان إنتاجه والإشراف الفني فقط، بينما أسند مهمة الإخراج للمخرج الشاب محمود شكرى أبو عميرة.

ورغم تواجد حجاج في الساحل منذ عدة أسابيع لقضاء فترة استجمام هناك، إلا أنها بدأت بالفعل في التحضير مبكرا لمسلسلها الرمضانى الجديد، خاصة بعد النجاح الذى حققته من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، مع النجمين محمود حميدة وخالد النبوى، والذى عرض رمضان الماضى، حيث ترغب "حجاج" في الحفاظ على هذا النجاح والإستمرار فيه، في ظل ما تشهده الساحة الدرامية في موسم رمضان من كل عام من منافسة شرسة لكبار النجوم.

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وأشاد متابعو مسلسل "لما كنا صغيرين" بأداء النجمة ‏ريهام حجاج ‏لشخصية "دنيا" ضمن الأحداث خاصة أنها ‏شخصية مركبة تتضمن مراحل ‏زمنية مختلفة وصراعات ‏قوية وحالات شعورية وإنسانية، كما أشادت ‏الفتيات ‏بـ"استايل" وأزياء بطلة العمل.‏

مجموعة من المشاهد القوية للنجمة ريهام حجاج ضمن ‏أحداث مسلسل ‏‏"لما كنا صغيرين"، أبرزها ذلك المشهد الذى ‏جمع ريهام حجاج بالفنان ‏محمود حجازى والذى يلعب دور ‏زوجها ضمن الأحداث، حين رأته وهو ‏يتعاطى المخدرات، ‏مطالبة إياه بالطلاق، جمعت فيه بين شعورين، فهى ‏فى ‏الوقت الذى تثور فيه مطالبة زوجها يحيى بالانفصال، ‏تحتفظ بمشاعر ‏الحب تجاهه، لكنها لا تغيب عن ذهنها ‏صور زوجها وهو يتعاطى ‏المخدرات فى كل ركن من ‏المنزل فكان قرارها الطلاق.‏

أما مشهد "ماستر سين" للنجمة ريهام حجاج، فى أحداث ‏مسلسل "لما كنا ‏صغيرين" بعد كشف جريمتها بأنها قاتلة ‏‏"نهى" نسرين أمين وهى الجريمة ‏الرئيسية فى الأحداث، كما ‏أنها قتلت أبيها، وجسدت ريهام مشهد الانهيار ‏أمام ضابط ‏التحقيقات ماجد المصرى ببراعة.‏