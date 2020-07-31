شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى يشوق الجمهور بصورة لأغنية محمد نور "جانى فى ملعبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الملحن والشاعر عزيز الشافعى، أول صورة دعائية لأغنية جانى فى ملعبى، للمطرب محمد نور، والتى تعد أول تعاون بينهما، وشارك عزيز الصورة مع الجمهور عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها: "قريبًا إن شاء الله التعاون الأول مع الفنان محمد نور وجانى فى ملعبى، كما أعاد محمد نور نشر نفس الصورة، وكتب فى تعليقه عليها: "كل سنة وأنت طيبين وعيد أضحى سعيد عليكم".

ويطرح المطرب محمد نور أغنية جديدة، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وذلك فى أول تعاون بينهما، والأغنية تحمل اسم "جانى فى ملعبى"، وهى من توزيع إسلام ساسو، وإخراج بتول عرفة، من ناحية أخرى طرح محمد نور أحدث أغانيه، التى قام بتلحينها، ومن كلمات الفنان أحمد السقا فى أولى تجاربه الاحترافية فى كتابة الأغانى وتوزيع محمد علام، "مالك يا ترى" وتخطت الأغنية نسب مشاهدة عالية.

على جانب آخر سجل المطرب محمد نور 4 أغنيات من ألبومه ‏الجديد، الأولى بعنوان "رجعنا من تانى"، وهى من كلمات عبد الله ‏حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق، والأغنية الثانية بعنوان "شفتوا ‏القمر"، ومن كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد ‏شفيق‎.‎

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال محمد نور نور أغنية "أمى" من فيلم "ورق جمعية"، على ‏يوتيوب والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وتوزيع زووم وألحان ‏محمد نور، وفيلم من بطولة لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر ‏الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدى، وشيرين الجمل، ‏من إخراج أحمد البابلى.

وكانت آخر ألبومات محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ‏ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن ‏والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" ‏و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" ‏و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" ‏و"اتاثرت بيك".