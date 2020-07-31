علياء عساف تدخل المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية وتشكر متابعيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة الشابة علياء عساف إلى وعكة صحية، دخلت على اثرها أحد المستشفيات، حيث نشرت عبر حسابها صورة وهى على السرير بالمستشفى وعلقت عليها قائلة: "شكراً جزيلاً لكم على كل الحب والصلاة والدعم الذي أرسلتوه إلى خلال هذه الفترة ... رأيت كل رسائلكم .. لا أستطيع أن أشكركم بما فيه الكفاية ... أحبكم جميعاً"، كما نشرت عليا مجموعة فيديوهات من خلال "ستورى" انستجرام، أثناء تلقيها العلاج على يد الأطباء والممرضين.
علياء أُناء تواجدها بالمستشفى
علياء فى المستشفى
الجدير بالذكر أنه فى عام 2017، قضت محكمة أسرة القاهرة الجديدة، فى 13يوليو، بإثبات طلاق الفنانة علياء عساف بعد أن أقامت دعوى تطالب بتسجيله فى السجلات الرسمية، بعد اكتشافها عدم تسجيل الطلاق، وأن المأذون الذى تولى إجراءات الطلاق، سبق سجنه فى قضية تزوير.
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