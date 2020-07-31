فيديو.. شاهد كيف احتفل الزعيم عادل إمام بعيد الأضحى؟

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يعد الزعيم عادل إمام، من أشهر الفنانين فى مصر، ومنذ بدايته الفنية، وحتى يومنا هذا، فقد عاصره وارتبط بأعماله الفنية، العديد من الأجيال المصرية والعربية، فمنذ عام 1960 وحتى اليوم، قدم الزعيم العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، والتى ارتبطت وفقا لتاريخ عرضها بميلاد جيل جديد.
وشارك الزعيم عادل إمام مؤخرا في شهر رمضان الماضى، بمسلسل فلانتينو الذى حقق نجاحا أثناء عرضه على قناة dmc، وتدور أحداث المسلسل عن نور عبد الحميد الشهير بـ "فلانتينو" وزوجته عفاف اللذين يمتلكان سلسلة مدارس يطلق عليها اسم "مدارس فلانتينو"، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.
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