أصالة نصري تسأل “إتحبني؟” فمن قصدت؟

أطلقت الفنانة أصالة نصري أغنية جديدة بعنوان “إتحبني؟” كلمات العالية، الحان راكان، توزيع هشام السكران، مكس جاسم محمد، إشراف عام هزيم

الأغنية أصبحت متوفرة على قناة أصالة على يوتيوب ويقول مطلعها: “إتحبّني ؟! ما قلتهالك من فضول/سؤال وْ تحتـه ألف خط ٍو إنـتِـبـه/عَلّم جوابك في حضوري وش يقول/وْيوقف لكل حرف ٍمعاي وْ يحسِبه”.

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الأغنية خليجية سبقت صدور ألبوم أصالة الخليجي “لا تستسلم” والذي يتضمن 20 أغنية حيث لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد إصداره.

من جهة أخرى، كان سالم الهندي قد كشف في وقت سابق ان شركة روتانا تتعاون مع أصالة في ألبومها الخليجي القادم، وقال: ”يمكنني أن أصف الألبوم الجديد لأصالة بـ “نار”، وقد أسمعتني أكثر من عمل تعاونت فيها مع سهم، وتلك الأعمال ممتازة حقاً”.