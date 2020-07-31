خاص – عيدية لايف ستايلز ستوديوز للجمهور: كليب “خليها على الله” عنوان للفرح والتفاؤل

توجهت “لايف ستايلز ستوديوز” الى الجمهور والمتابعين في العالمين العربي والغربي بالمعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إذ قالت “عيد مبارك أعاده الله على الجميع باليُمن والبركات”.

شركة الانتاج لم تكتف بمعايدة جمهورها فقط، بل أهدتهم فيديوكليب جديد لأغنية “خليها على الله” للنجم محمد سرور في تعاون ثالث بينهما بعد “كل شيء مسموح” (اكتوبر 2019) و“اضحك الدنيا حلوة” (ابريل 2020).

الاغنية كلمات مؤمن راجح، ألحان د مصطفى العسال وتوزيع إلهامى دهيمه وأحمد حسام وعنوانها الفرح وروح التفاؤل، ووقعتها المخرجة المصرية بتول عرفة في تعاونٍ ثانٍ مع “لايف ستايلز ستوديوز” بعدما خطفت الانظار بفكرة كليب “رحلة سعيدة” للنجمة كارول سماحة.

كليب “خليها على الله” تضمن عدة لوحات راقصة لافتة جداً، مترافقة مع ألوان عديدة ومتناسقة بين الأزياء الممتازة وموقع التصوير خاصة ان الديكور صيفي “فريش” يتناسب مع الأجواء الصيفية وما يخلق نوعًا من البهجة للنظر أثناء المشاهدة.

عملت المخرجة على أدق التفاصيل كي يكون كل شيء منسجمًا مع بعضه من الديكور الى الألوان الى اللوحات الراقصة الى حركة الكاميرا الجميلة، ما سبّب راحةً للعين.

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بإختصار، عمل فني مميز وراقٍ انضم الى أرشيف شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي تتحضر لسلسلة طويلة من الأعمال ستكشف النقاب عنها في الوقت المناسب.

وقد عرّفت لايف ستايلز ستوديوز المتابعين حول العمل الجديد بالقول: “أغنية مليئة بالفرح والحماس أبدع الفنان الشاب محمد سرور في أدائها “خليها على الله” صورت في مصر تحت ادارة المخرجة بتول عرفة. مشاهد رائعة في فيديو كليب يستحق المشاهدة والمشاركة حصرياً على القناة الرسمية للشركة.

وكما وسبق وكشفنا أن الكليب سيصدر على يوتيوب الشركة يليها حملة إعلامية واسعة، كما وستبث الأغنية على أثير معظم إذاعات الإف إم (FM) المصرية والعربية.

وتعاقدت لايف ستايلز ستوديوز مع العديد من القنوات العربية الفضائية لتأمين عروض المشاهدة للفيديو كليب بطريقة منتظمة ومدروسة.

هذا وسوف تبث الأغنية على اكثر من ٢٥٠ منصة موسيقية رقمية حول العالم تتيح الاستماع للجالية العربية حول العالم.