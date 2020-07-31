شكرا لقرائتكم خبر عن منورة زى الشمس.. كنزى دياب فى رحلة بحرية مع أصدقائها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع كنزى دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، بقضاء أجازتها مع أصدقائها، حيث تنزهوا فى رحلة بحرية على متن قارب، ونشرت كنزى عمرو دياب، صورها وصور أصدقائها عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، دون كتابة أى تعليق، مكتفيه بإرفاق إيموشن "شمس" مع الصور، وفى إحدى الصور ظهرت كنزى منفردة بابتسامة رقيقة أثناء لحظة غروب الشمس من خلفها، فيما علقت والدتها زينة عاشور، على الصورة، وكتبت لها: "فى حب هذه الابتسامة".

وكانت حرصت كنزى دياب على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها جانا، يوليو الجارى، من خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع انستجرام، وهى الصور التى كشفت عن مدى علاقتهما من خلال كلمات علقت بها كنزى على كل صورة منها كتابة أنها أفضل شخص بالنسبة لها فى عالمها، بالإضافة إلى رقم 19 فى إشارة إلى اتمامها اليوم 19 عاما، كما جاءت الصور من مراحلهما السنية المختلفة.

من ناحية أخرى، كانت قد حرصت زينة عاشور والدة أبناء الهضبة عمرو دياب، على الاحتفال - حينها - بمناسبة عيد ميلاد ابنتهما جانا من خلال ثلاثة صور نشرتها أيضًا عبر حسابها على موقع انستجرام حيث نشرت صورة تجمعها معها، وعلقت عليها بكتابة رسالة إليها بمناسبة عيد ميلادها قالت فيها: "حبيبتى كل سنة وانتى طيبة، بحبك جداً"، وفور نشر الصورة تفاعل الكثيرون معها ومن أبرزهم دانييلا سمعان زوجة اللاعب فابريجاس.

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ويشار إلى أن زينة عاشور، كانت قد هنأت ابنتها جانا عمرو دياب على قبولها فى الجامعة، معربة عن فخرها بها وبالأولويات التى اختارتها فى حياتها، مقدمة نصيحة لها، قائلة: "كلما تعلمت أكثر فى الحياة كلما أصبحت أكثر ثقافة ومعرفة، كلما تعلمت المزيد عن الحياة بفرحها وألمها كلما كانت كتاباتك لها معنى وصادقة وسينعكس ذلك على غنائك".