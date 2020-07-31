ناهد السباعى تحتفل بأول أيام الأضحى بـ"بيجامة العيد" مع أسرتها.. صور

وشاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لها معلقة عليها :" كل سنة و انتم طيبين وبخير وسعادة وراحة بال".

من جانبها، نشرت النجمة سميرة سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لها معلقة عليها :" عيد مبارك.. كل سنة وانتم بخير"، فيما نشر الفنان محمد عبدالرحمن صورة عبر حسابه الرسمي على انستجرام معلقا :" كل سنة وانتم طيبين.. عيد أضحى سعيد".

كما هنأت النجمة منى زكى الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك، ونشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها "عيد أضحى مبارك كل سنة وأنتم طيبين".