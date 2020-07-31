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شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تحتفل بأول أيام الأضحى بـ"بيجامة العيد" مع أسرتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ناهد السباعى بأول أيام عيد الأضحى مع أفراد عائلتها، وظهرت فى صور لطيفة ترتدى "بيجامة"، وهنأت متابعيها باحتفالات عيد الأضحى المبارك.ونشرت ناهد صور احتفالها بأول يوم العيد عبر حسابها الرسمى بفيسبوك، وعلقت :"بيجامة العيد، كل سنة وانتم طيبين".
ناهد السباعى
الصور
بيجامة العيد
ناهد وعائلتها
وهنأت ناهد السباعي والفنانة سميرة سعيد والنجم محمد عبد الرحمن، الأمة العربية والإسلامية بقدوم عيد الأضحى المبارك، متمنين للشعب المصري الصحة والسلامة.
وشاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لها معلقة عليها :" كل سنة و انتم طيبين وبخير وسعادة وراحة بال".
من جانبها، نشرت النجمة سميرة سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لها معلقة عليها :" عيد مبارك.. كل سنة وانتم بخير"، فيما نشر الفنان محمد عبدالرحمن صورة عبر حسابه الرسمي على انستجرام معلقا :" كل سنة وانتم طيبين.. عيد أضحى سعيد".
كما هنأت النجمة منى زكى الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك، ونشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها "عيد أضحى مبارك كل سنة وأنتم طيبين".
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