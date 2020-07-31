شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد شون بن وصديقته ليلي وابنه هوبر بالكمامات فى ماليبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم الحاصل علي جائزة الأوسكار شون بن علي ارتداء الكمامة هو وصديقته ليلي جورج ونجله هوبر وذلك في جلسة عائلة جمعتهم على العشاء في ماليبو، ويعتبر شون بن من اوائل النجوم العالميين ممن ساهموا بشكل كبير في التوعية ضد فيروس كورونا، وشارك في حملات كثيرة للوقوف أمام انتشار الوباء الذي اجتاح العالم.

وكان علاقة شون بن وتشارليز ثيرون عادت للسطح من جديد بعدما استضاف برنامج The Howard Stern show، النجمة تشارليز ثيرون ونفت ثيرون في تصريحات للبرنامج خطبتها للنجم شون بن في الفترة التي كانا يواعدان بعضهما البعض، حيث قالت أنها لم تخطب له ولم تكن لتتزوجه ابدا مؤكدة أن الأمر مجرد شائعات.

وكانت ثيرون بدأت في مواعدة بن ، في ديسمبر 2013 ، وانفصلا في يونيو 2015 ووقتها أفادت مجلة Us Weekly في ديسمبر من عام 2014 أنهما خطبا سراً في باريس ، وقال مصدر: "لا يوجد خاتم ، لكنهما ملتزمان" إلا أن ثيرون نفت أمر الخطبة بالكامل وأنهما كان يتواعدان فقط.

من جانب اخر كما يشارك شون بن، جوليا روبرتس في عمل جديد يحمل اسم "Gaslit" الذى يركز علي فضيحة الرئيس الأمريكي السابق نيكسون، والمسلسل من تأليف سام إسماعيل الذى سبق ونجح في تأليف مسلسل mr robot من بطولة النجم رامي مالك حيث شهد العمل علي انطلاقة الأخير الفنية.

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