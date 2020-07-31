شكرا لقرائتكم خبر عن عزل قرية عاصى الحلانى بسبب كورونا.. والفنان اللبنانى يطمئن الجمهور برسالة وصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، عن وضعه وأسرته حاليًا بعدما فرضت السلطات الصحية اللبنانية عزلا صحيا على بلدة الحلانية التى ينتمى إليها ويقيم فيها الفنان عاصى الحلانى، حيث نشر صورة تجمعه مع أفراد أسرته، مؤكدًا من خلالها التزامهم بالحجر المنزلى حسب إرشادات وزارة الصحة اللبنانية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر الفنان عاصى الحلانى، صورته مع أفراد عائلته عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، وكتب فى تعليقه عليها: "‫اتشكر كل المحبين الذين اتصلوا للاطمئنان عنى وعن عائلتى.. نحن بخير الحمد لله.. حالياً متواجدين فى الحلانية مع أحبائنا وأهلنا ‫آل الحلانى.. ملتزمين بالحجر المنزلى حسب إرشادات وزارة الصحة.. نسأل الله العلى العظيم الشفاء لجميع المرضى على أمل أن تكون الأيام المقبلة أفضل من سابقاتها علينا جميعاً".

فى المقابل، أشارت الصحف اللبنانية، إلى أن السلطات الصحية اللبنانية بالتعاون مع القوى الأمنية، فرضت عزلا صحيا على بلدة الحلانية التى ينتمى إليها ويقيم فيها الفنان عاصى الحلانى، وجاء هذا على إثر كشف عدد كبير من المصابين بالمرض الناتج عن وباء فيروس كورونا فى أوساط السكان.

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وفى هذا السياق أظهرت فحوصات الـPCR إصابة أكثرمن 49 مواطناً بالفيروس بعد حضورهم حفل زفاف أقيم فى القرية، كذلك سارعت القرى المجاورة إلى فرض الإجراءات الاحترازية على سكانها بعدما التقط بعضهم العدوى جراء اختلاطهم بأهالى الحلانية.

ويشار إلى أن الفنان اللبنانى عاصى الحلاني، كان قد شارك، قبل أيام، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع "انستجرام"، مقطع فيديو جديد وهو يعد الطعام برفقة أسرته داخل مزرعته الخاصة، حيث لاقى الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيه على المنصة الاجتماعية.

ونشر الفنان عاصى الحلانى، مقطع الفيديو معلقا عليه: "أحلى شىء القعدة بالمزرعة والأكل القروي"، فيما انهالت على الفيديو تعليقات عديدة، حيث كتبت ماريتا :" كانوا كتير حرّين بس!"، فيما قالت أخرى: "أنت القعدة معك يلى حلوة.. أحلى أبو وليد بالعالم.. تحية من سوريا".