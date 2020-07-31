شكرا لقرائتكم خبر عن زياد برجى يحيى حفلا غنائيا فى لبنان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الفنان اللبناني زياد برجي مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا في مدينة البترون اللبنانية، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، والذى سيقدم خلاله باقة من أغنياته المتنوعة والمختلفة منها، أغنية "بقعد لحالى، شو حلو، حبيبى وينو"، وغيرها.

وتعاون المطرب والملحن زياد برجى مع انلجمة اللبنانية نوال الزغبى، من خلال أغنية جديدة تحت عنوان "قلبى على قلبه" والذى تعاون معها من خلال التلحين، كما تعاون زياد برجى مع النجمة اللبنانية نانسى عجرم فى ألبومها الجديد بأغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضى، وتوزيع الموسيقى هادى شرارة.

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من ناحية أخرى طرح زياد برجى مؤخرا أغنيه "أنا وياك"، ويتعاون فيها برجى مع الشاعر أحمد ماضى، والموزع الموسيقى هادى شرارة.

يذكر أن المطرب والملحن زياد برجى اشتهر في مصر من خلال أغنية "شو حلو"، والتى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وتخطت نسبة مشاهدتها مئات الملايين، وتعاون مع عدد من المطربين أبرزهم: جورج وسوف، ونانسى عجرم، وإليسا، وماريتا الحلانى، وغيرهم.