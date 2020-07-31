شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد الأضحى مع أولادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هنأت الفنانة نادين نسيب نجيم جمهورها بعيد الأضحى المبارك، نشرت نادين عبر حسابها على انستجرام، صورا مع أولادها، وكتبت عليها قائلة: "عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير.. معايدة من القلب مني ومن هاڤن وجوڤاني.. أضحى مبارك".





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وهنأ نجوم مصر والعالم العربى جمهورهم والمسلمين من كل أنحاء العالم بعيد الأضحى، معربين عن تمنياتهم بأن يكون متابعيهم بخيرخلال احتفالات عيد الأضحى.

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هنأت النجمة منى زكى الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك، ونشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها "عيد أضحى مبارك كل سنة وأنتم طيبين".

ومن جهتها قالت الفنانة منة شلبى فى تغريدة عبر حسابها بتويتر "عيد أضحى سعيد كل عام وأنتم بخير وبكل الصحة والعافية والسعادة".

فيما غردت الفنانة اللبنانية يارا: "صباح العيد عيدكم مبارك وخير عليكم وصحة وسلامة وأمان وراحة بال وكل شىء حلو يا رب، ويومكم رائع إن شاء الله".