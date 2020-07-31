شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى ونوال الزغبى تهنئان الجمهور بالعيد: أضحى مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة ياسمين صبري والنجمة نوال الزغبي، الأمة العربية والإسلامية وجمهورهم عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بحلول عيد الأضحى.

وغردت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة :" عيد سعيد عليكم جميعاً وكل سنة وانتم سعداء"، فيما شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها عبر تويتر معلقة :"اضحى مبارك".

كما هنأت الفنانة أنغام والنجم سعد لمجرد الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى، اليوم الجمعة، حيث شاركت أنغام متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقة عليها :" كل سنة وأنتم طيبين.. عيد أضحى سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم".

من جانبه، نشر الفنان سعد لمجرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو معلقا عليه :"من باريس.. عيد مبارك"، حيث لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

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وشاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها وجمهورها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لها، حيث علقت قائلة :"كل سنة وكلنا بألف خير يارب"، فيما نشر الفنان أحمد رزق صورة له عبر انستجرام أيضا معلقا :" كل سنه وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا".

و شارك الفنان عمر الشناوي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مقطع فيديو مع ابنه معلقا :"سنسن بيعيد عليكم كل سنة وأنتم بألف صحة وسلامة".

كما هنأت النجمة منى زكى الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك، ونشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها "عيد أضحى مبارك كل سنة وأنتم طيبين".