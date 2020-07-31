شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر وابنته ليلى فى صور جديدة من فوتوسيشن بالأبيض والأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنان الشابة ليلى أحمد زاهر، مجموعة صور جديدة ضمن جلسة تصوير خضعت لها مع والدها النجم أحمد زاهر، لإحدى المجلات الفنية العربية، وارتدت ليلى ووالدها ملابس متشابهة فى الصور جاءت باللونين الأبيض والأسود فقط.

يأتى هذا بعد قرابة أسبوع، من نشر النجم أحمد زاهر، مجموعة أخرى من الصور التى التقطها فى نفس جلسة التصوير مع ابنته الفنانة الشابة ليلى، حيث ظهرا وهما يرتديان نفس ألوان الملابس، وحينها شارك أحمد زاهر، عددًا من الصور على حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "مع صديقتى المفضلة"، فيما علقت النجمة روجينا على الصور قائلة "قمرين يا عمرى".

وعلى صعيد آخر يستعد النجم أحمد زاهر لتصوير مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، ويظهر أحمد زاهر فى شخصية قريبة من شخصية "فتحى" التى قدمها فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، ومتزوج من هيدى كرم ويحدث مشاكل بينهما بسبب زيجة ثانية فى السر، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده الأولى مطلع أغسطس المقبل.

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مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر بدء تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، وتخوض به مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية.

وفى سياق آخر طرح صناع فيلم "زنزانة 7" أفيش العمل قبل طرحه بالسينمات ويتصدره النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، وكان فريق العمل قد انتهى من تصوير مشاهد الفيلم كاملا يوم ‏‏13 يوليو الماضى بحضور معظم أبطاله نضال الشافعى وأحمد زاهر وعبير صبرى ‏وأحمد التهامى.‏

وكان آخر أعمال أحمد زاهر مشاركته فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان وحقق نجاحاً جماهيرياً تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى بطولته كل من روجينا ومحمد علاء ودنيا عبد العزيز، وإدوار، ورحاب الجمل وأخرون من النجوم.