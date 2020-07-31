شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تعترف.. إطلالتى فى Met Gala 2015 تشبه المهرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت النجمة ريهانا بأن إطلالتها كانت تشبه المهرج في حفل Met Gala 2015، حيث ارتدت فستان من اللون الأصفر أوقعها في الكثير من السخرية.

وأضافت خلال لقائها مع Access، انها شعرت وكأنها مهرج '' قبل الخروج من السيارة لدخولها إلي السجادة الحمراء للحفل.

وكانت أعلنت النجمة العالمية ريهانا رسميا عن إطلاق خطها الجديد لمنتجات عناية بالبشرة حيث كشفت في مقطع فيديو ترويجي عن تعاون بعض المشاهير معها، وضم المقطع الترويجي و الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة مجموعة متنوعة من العارضين ، و المفاجأة هي ظهور مغني الراب الأمريكي A$AP Rocky ، كذلك مغني الراب الشهير و الذي يحظى بشعبية كبيرة ليل ناس اكس ، كما ظهرت ريهانا البالغة من العمر ( 32 عام ) و هي تتباهى بجمالها الطبيعي ، و يظهر شعار العلامة التجارية في النهاية و هو "ثقافة الجمال الجديدة" ، هو الاعلان الذي اطلق علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " .

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وتعمل ريهانا علي الترويج لمنتجاتها عبر الـSOCIAL MEDIA، فقد نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " عدة صور من الإعلان الترويجي لمستحضرات تجميلها ، و كانت آخر هذه الصور مع A$AP Rocky و هي الصورة التي حصدت 4 ملايين LIKES خلال 12 ساعة فقط.