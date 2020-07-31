محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الجمهور بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض كيف هنأ النجوم جمهورهم.. إلهام شاهين نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد سعيد". صابر الرباعي نشر المطرب التونسي صابر الرباعي صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"عيد أضحى مبارك أعاده الله علينا بالخير والبركة وعلى جميع الأمة العربية والإسلامية". سميرة سعيد ونشرت المطربة المغربية سميرة سعيد صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "عيد مبارك كل سنة وأنتم بخير". فتحي عبدالوهاب فيما نشر الفنان فتحي عبدالوهاب صورة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها: "عيد مبارك". بشرى Advertisements كما نشرت الفنانة بشرى صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها: "عيد أضحى مبارك". عمر متولي نشر الفنان عمر متولي صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين.. عيد سعيد". هشام ماجد ونشر الفنان هشام ماجد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد أضحى سعيد عليكم". تامر حسني ونشر الفنان تامر حسني صورة له من داخل سيارته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"عيد سعيد على أغلى الناس ونهاركم كله طاقة حلوة زيكم". دينا وعلقت الفنانة الاستعراضية دينا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"،: "عيد أضحى مبارك وسعيد عليكوا وعلى كل حبايبكوا، يارب أيامكم كلها تكون أعياد". سعد لمجرد فيما نشر المطرب المغربي سعد لمجرد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عيد مبارك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسائل نجوم الفن لجمهورهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.