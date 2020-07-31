محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
هنأت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بحلول عيد الأضحى المبارك.
وظهرت فيفي في فيديو، قالت فيه "أنا في لبنان وهاسافر مصر"، لافتة أنها ستطرح أغنيتها الجديدة كصوت فقط، لعدم تمكنها من تصويرها على طريقة الفيديو كليب.
وأضافت "احنا بعاد عن بعض بس قريبين بقلوبنا يا رب يبعد عننا المكرونة والكورونا واللازانيا إن شاء الله.. عيد أضحى سعيد وكل عام وأنتم بخير، وكل الأمة العربية والإسلامية والمغتربين في كل أنحاء العالم، بحبكوا أوي خمسه أمواااه".
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تهنئ الجمهور بعيد الأضحى وتستعد لطرح أغنيتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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