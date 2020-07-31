محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان سعيد صالح إنه لا يحب الألقاب، ورغم أن نجوم الفترة التي ظهر وتألق فيها، كان لمعظمهم ألقابًا فنية، يتم تداولها بين الجمهور، وعلى صفحات الجرائد والمجلات، إلا أن الأمر لم يكن يشغل تفكيره.
"الخليج 365" كان قد أجرى حوارًا مع سعيد صالح قبل رحيله بفترة قصيرة، وبسؤاله عن اللقب الذي يستحقه، على غرار إطلاق لقب "الزعيم" على صديقه ورفيق دربه الفنان عادل إمام، أجاب "لا أحب الألقاب ولم أبحث عنها يوما، فأنا لا أهتم بهذه الأشياء على الإطلاق، فلا يهمني سوى علاقتي بالجمهور".
جدير بالذكر أن الفنان سعيد صالح ولد في 31 يوليو عام 1938، ورحل عن عالمنا في 1 أغسطس عام 2014، تاركًا إرثًا من الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية والتليفزيونية، التي تخلد ذكراه، من بينها: "مدرسة المشاغبين"، "العيال كبرت"، "زهايمر"، "انتبهوا أيها الأزواج"، "الصبر في الملاحات"، "المشبوه"، "سلام يا صاحبي"، "مجرم مع مرتبة الشرف"، "السقوط في بئر سبع"، "أوان الورد"، "المصراوية".
كانت هذه تفاصيل خبر كيف رد سعيد صالح عند سؤاله عن اللقب الذي يستحقه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.