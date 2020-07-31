كيف رد سعيد صالح عند سؤاله عن اللقب الذي يستحقه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان سعيد صالح إنه لا يحب الألقاب، ورغم أن نجوم الفترة التي ظهر وتألق فيها، كان لمعظمهم ألقابًا فنية، يتم تداولها بين الجمهور، وعلى صفحات الجرائد والمجلات، إلا أن الأمر لم يكن يشغل تفكيره.

"الخليج 365" كان قد أجرى حوارًا مع سعيد صالح قبل رحيله بفترة قصيرة، وبسؤاله عن اللقب الذي يستحقه، على غرار إطلاق لقب "الزعيم" على صديقه ورفيق دربه الفنان عادل إمام، أجاب "لا أحب الألقاب ولم أبحث عنها يوما، فأنا لا أهتم بهذه الأشياء على الإطلاق، فلا يهمني سوى علاقتي بالجمهور".

جدير بالذكر أن الفنان سعيد صالح ولد في 31 يوليو عام 1938، ورحل عن عالمنا في 1 أغسطس عام 2014، تاركًا إرثًا من الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية والتليفزيونية، التي تخلد ذكراه، من بينها: "مدرسة المشاغبين"، "العيال كبرت"، "زهايمر"، "انتبهوا أيها الأزواج"، "الصبر في الملاحات"، "المشبوه"، "سلام يا صاحبي"، "مجرم مع مرتبة الشرف"، "السقوط في بئر سبع"، "أوان الورد"، "المصراوية".