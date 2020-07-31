شريهان تهنئ ابنتها "تالية القرآن" بعيد ميلادها وبـ"الأضحى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هنأت الفنانة شريهان، ابنتها الصغرى "تالية القرآن"، بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكتبت شريهان عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "ما أجمل أن يكون عيد ميلاد صغيرتي تالية القرآن الكريم اليوم في نفس يوم عيد الأضحى المبارك الحمد والشكر لله. كل عام حبيبتي وأنتي وشقيقتك لؤلوة حياتي وكل دقيقة ويوم في عمري جديد".

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وتابعت "كل عام وأنتم جميعاً ومعكم بناتي في صحة وأمان وسلام".

جدير بالذكر أن كان من المقرر عودة الفنانة شريهان للفن من جديد بعدة مسرحيات من إنتاج العدل جروب، وعرضها تليفزيونيًا، بينها "كوكو شانيل"، ورغم انتهاء التصوير إلا أنها لم تخرج للنور حتى الآن.