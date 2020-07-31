- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
هنأت الفنانة شريهان، ابنتها الصغرى "تالية القرآن"، بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وكتبت شريهان عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "ما أجمل أن يكون عيد ميلاد صغيرتي تالية القرآن الكريم اليوم في نفس يوم عيد الأضحى المبارك الحمد والشكر لله. كل عام حبيبتي وأنتي وشقيقتك لؤلوة حياتي وكل دقيقة ويوم في عمري جديد".
وتابعت "كل عام وأنتم جميعاً ومعكم بناتي في صحة وأمان وسلام".
جدير بالذكر أن كان من المقرر عودة الفنانة شريهان للفن من جديد بعدة مسرحيات من إنتاج العدل جروب، وعرضها تليفزيونيًا، بينها "كوكو شانيل"، ورغم انتهاء التصوير إلا أنها لم تخرج للنور حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر شريهان تهنئ ابنتها "تالية القرآن" بعيد ميلادها وبـ"الأضحى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.