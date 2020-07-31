محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: كشف الفنان والمذيع خالد عليش، عن تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله للمستشفى لإجراء تدخل جراحي، قبل ساعات. وكتب خالد عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "عملت عملية جراحية صغيرة امبارح بسبب فتق في السرة والحمد لله عدت على خير". يُذكر أن خالد عليش عرفه الجمهور من خلال حلقات "ربع مشكل" ميني سيت كوم، وشارك في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، بينها: "آدم وجميلة"، "أخت تريز"، "صاحب السعادة"، "عوالم خفية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد عليش يكشف عن خضوعه لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.