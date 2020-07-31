أحمد مظهر وشكوكو وسامية جمال مع "خروف العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طقوس شراء الأضحية كل عيد والتقاط الصور معها، عادة كانت تحرص المجلات الفنية قديمًا على تسجيلها لكبار النجوم، وعرضها على الجمهور، وكان كل نجم يحكي طريقته في التعامل مع الأضحية، وهل يفضل المشاركة بذبحها بنفسه في بيته، أم أن يتم الأمر بعيدًا عن المنزل.

كان الفنان محمود شكوكو يحرص على شراء خروف العيد، ويلبسه جلبابا قبل أيام من القيام بذبحه.

أما الفنانة مديحة يسري، فكانت تلتقط الصور التذكارية وهي تداعب خروف العيد، فيما كانت الفنانة سامية جمال صاحبة حظ وافر، في الصور التي يقوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تداولها، وتعكس طقوسها في الاحتفال بعيد الأضحى، إذ ظهرت في صورة بالشارع وهي وسط مجموعة من الخرفان، وفي أخرى وهي تحمل "معزة".

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وعلى غلاف مجلة "الاثنين والدنيا"، أطلت سامية بصحبة أضحية العيد، وكُتب تعليقًا أسفل الصورة "نظرة فابتسامة فسلام فاندباح.. فكل عيد وأنتم بخير".

وفي صورة قديمة أخرى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت سامية في مرحلة الشباب ولأسفل صورتها تهنئ الجمهور بعيد الأضحي، إذ كتبت "مع خالص التهنئة بعيد الأضحى المبارك".

كما حرصت الفنانة لبنى عبدالعزيز على التقاط صورة لها وهي تحمل خروف العيد، أما الفنان أحمد مظهر فلم ينس أنه فارس، وامتطى ظهر الخروف كما لو كان حصانا، ولصالح إحدى المجلات التقطت الفنانة كريمان صورة تجمعها بخروف العيد.

وبجوار أضحية العيد التُقطت صورة للفنان عبدالفتاح القصري، كما كان للفنانة سعاد حسني صورة مع الأضحية