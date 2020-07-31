علياء عساف تتعرض لوعكة صحية وتنشر صورة من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة الشابة علياء عساف، عن تعرضها لوعكة صحية، استدعت دخولها المستشفى، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

علياء ظهرت في الصورة على سرير داخل أحد المستشفيات، وفي يدها "كانيولا"، معلقة "شكراً جزيلاً لكم على كل الحب والرسائل والدعم الذي أرسلتموه لي جميعاً خلال هذا الوقت.. رأيت كل رسائلكم لا أستطيع أن أشكركم بالقدر الكافي.. أحبكم جميعًا".

كانت علياء نشرت في الساعات الماضية، عبر خاصية "القصص القصيرة" على نفس الموقع أكثر من فيديو من داخل المستشفى، وعبر عن كرهها لـ"الكانيولا" وتركيب المحاليل، مشيرة أنها تخلصت منها بعد 5 أيام اضطرت خلالها للتعايش معها بسبب حاجة جسدها للمحاليل.

جدير بالذكر أن علياء بدأت العمل كممثلة منذ أن كانت طفلة، وعُرفت بدور "أم الشحات" في فيلم "بلية ودماغه العالية" بطولة الفنان محمد هنيدي، كما شاركت بعدما كبرت في عدة أعمال تليفزيونية، بينها مسلسل "ابن حلال" للفنان محمد رمضان.