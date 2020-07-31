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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نشرت زينة عاشور، صورة ابنتها جانا عمرو دياب، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وهنأتها ببدء مرحلة جديدة في حياتها، بعد قبولها بالجامعة.
وكتبت زينة في تعليقها على الصورة "مبروك حبيبتي جوجو أنا فخورة جدا بك. فخورة بالخيارات التي اخترتيها، وكيف تعطي الأولوية لما هو جيد لكِ، ولكن الأهم من ذلك كله أنا فخورة بالإنسانة الجميلة التي أصبحتي! لم تستغلي أبدًا ما كان متاح لكِ، وأردتي دائمًا أن تفعلي ذلك بطريقتك، برافو".
وتابعت "سواء كان الأمر يتعلق بالموسيقى أو الجغرافيا أو الفيزياء. كلما تعلمتي أكثر في الحياة، كلما أصبحتي أكثر ثقافة ومعرفة. كلما تعلمتي المزيد عن الحياة بفرحها وألمها، كلما كانت كتاباتك لها معنى وصادقة وسينعكس ذلك على غنائك ".
ووجهت لها عدة نصائح: "تذكري في هذه الرحلة كل الأشياء التي تحدثنا عنها. آمني أن الجمال يخلق الجمال.. تذكري أن الحزن والدراما ليسا ضروريين للفنان.. موهبتك هي مجرد امتداد جميل لجمالك الداخلي والفن ليس سوى الجمال.. استمتعي بالرحلة حبيبتي ومبرووووك لقبولك في الجامعة".
يُذكر أن زينة عاشور لديها من عمرو دياب 3 أبناء، هم "جانا، كنزي، وعبدالله".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قبولها بالجامعة.. زينة عاشور توجه النصائح لجانا عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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