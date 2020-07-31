بعد قبولها بالجامعة.. زينة عاشور توجه النصائح لجانا عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت زينة عاشور، صورة ابنتها جانا عمرو دياب، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وهنأتها ببدء مرحلة جديدة في حياتها، بعد قبولها بالجامعة.

وكتبت زينة في تعليقها على الصورة "مبروك حبيبتي جوجو أنا فخورة جدا بك. فخورة بالخيارات التي اخترتيها، وكيف تعطي الأولوية لما هو جيد لكِ، ولكن الأهم من ذلك كله أنا فخورة بالإنسانة الجميلة التي أصبحتي! لم تستغلي أبدًا ما كان متاح لكِ، وأردتي دائمًا أن تفعلي ذلك بطريقتك، برافو".

‎وتابعت "سواء كان الأمر يتعلق بالموسيقى أو الجغرافيا أو الفيزياء. كلما تعلمتي أكثر في الحياة، كلما أصبحتي أكثر ثقافة ومعرفة. كلما تعلمتي المزيد عن الحياة بفرحها وألمها، كلما كانت كتاباتك لها معنى وصادقة وسينعكس ذلك على غنائك ".

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ووجهت لها عدة نصائح: "تذكري في هذه الرحلة كل الأشياء التي تحدثنا عنها. آمني أن الجمال يخلق الجمال.. تذكري أن الحزن والدراما ليسا ضروريين للفنان.. موهبتك هي مجرد امتداد جميل لجمالك الداخلي والفن ليس سوى الجمال.. استمتعي بالرحلة حبيبتي ومبرووووك لقبولك في الجامعة".

يُذكر أن زينة عاشور لديها من عمرو دياب 3 أبناء، هم "جانا، كنزي، وعبدالله".