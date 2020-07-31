إيرادات الخميس.. "The Iron mask" الأول و"The Hunt" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تتنافس عدد من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر المصري، إذ استقبلت دور العرض السينمائي الجمهور وفقًا للتعليمات التي أقرها مجلس الوزراء، بالسماح لـ25% فقط من طاقة كل قاعة عرض الاستيعابية. ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام، من إيرادات أمس الخميس 30 يوليو..

احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 12 ألفًا و288 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثانية فيلم "The Hunt" بعد تحقيقه 9 آلاف و403 جنيهات، وحصل على الترتيب الثالث فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 9 آلاف و61 جنيها.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم "My Spy" محققًا 8 آلاف و384 جنيهًا، وذهب المركز الخامس لفيلم "Amulet" والذي حقق 7 آلاف و405 جنيهات، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 5 آلاف و934 جنيها.

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وذهب المركز الخامس لفيلم "The Postcard killings" بعد تحقيقه 3 آلاف و551 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Brahms: The Boy 2" والذي حقق 3 آلاف و211 جنيها.

فاز بالمركز السابع فيلم "The Personal history of david copperfield" محققًا 3 آلاف و45 جنيهًا، وفي المركز الثامن يأتي فيلم "force of nature" بطولة Mel Gibson، وبلغ إيراداه أمس 2680 جنيهًا.

وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "The call of the wild"، بعد تحقيقه 1663 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Onward" محققًا 997 جنيهًا.