هؤلاء النجوم يمتلكون مواهب خاصة جداً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يوليو 2020 04:43 مساءً - بالنسبة للبعض التمثيل هو هواية، ولكن حين يكون التمثيل هو المهنة يبحث النجوم عن هوايات أخرى، وفي بعض الأحيان تكون هوايات يدوية، سواء كانت حرفية أو فنية مثل هؤلاء النجوم:



حسين فهمي:



في أحد اللقاءات التليفزيونية صرح "حسين فهمي" عن هواية قد يراها البعض غريبة، وهي تلميع الأحذية، ويرى "فهمي" أن هذه الهواية هي "مزاج" وأنه يستمتع بتلميع الأحذية.



هند صبري:



هند صبري أيضاً من الفنانات اللائي يمتلكن هوايات مختلفة، وهي "الطبلة" فقد أخذت دورات تدريبية في العزف الإيقاعي، وظهرت في برنامج تلفزيوني وهي تستخدم الطبلة باحتراف.



أروى جودة:



وأيضاً "أروى جودة" من الفنانات اللائي يحترفن استخدام الطبلة، حيث ظهرت في إحدى حفلات رأس العام في 2018 وهي تعزف في فقرة للجمهور على الطبلة، ويتبين من استخدامها لها أنها متمكنة.

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شريف منير:



أما "شريف منير" فعزفهُ على الدرامز لم يكن مجرد هواية، بل هو احترفها لوقت طويل، وحتى اليوم يقوم بالعزف عليها من وقت لآخر سواء في الحفلات أو في البرامج المختلفة.



أحمد حلمي:



وبعيداً عن الآلات الإيقاعية، فهوايةُ "أحمد حلمي" ليست موسيقية، ولكنها فنية أيضاً فهو رسام محترف، وقد أظهر هذه الموهبة أثناء إهدائه بورتريه لـ"أشرف عبد الباقي" في أحد البرامج وصرح خلالها بأنه هو من قام برسمه.

وجدير بالذكر أن ابنة "حلمي" الكبرى "لي لي" أيضاً تحترف الرسم حتى أنها تقوم بالرسم على الحقائب وبيعها.



نور:



وأيضاً "نور" من الفنانين الذين يحترفون الرسم، وهذا طبيعي بحكم دراستها بكلية الفنون الجميلة، وقد علم الجمهور هذه الهواية عندما نشرت منشورًا عبر "إنستقرام" يحتوي على صورة لها وهي ترسم.

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كاظم الساهر:



ومن الفنانين أيضًا الذين يحترفون الرسم والنحت أيضًا هو "كاظم الساهر" الذي يزين بيته بالكثير من أعماله الفنية سواء المرسومة أو المنحوتة.



أشرف عبد الباقي:



أما "أشرف عبد الباقي"، فهو من محبي أعمال النجارة، وفي وقت من الأوقات كان يحترفها كمهنة، ولكنه الآن يكتفي بها كهواية، ويستفيد من خبراته في هذا المجال أًصدقاؤه لأخذ بعض الاستشارات الفنية لأعمال النجارة في بيوتهم.



نيللي كريم:



صنع الإكسسوارات هي هواية "نيللي كريم" فهي محبة لعالم الموضة، وتحب أن تصمم من وقت لآخر الملابس لنفسها، ولكنها تميل أكثر لصنع الإكسسواراتِ.

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أمينة خليل:



وأيضًا من الفنانات المحبات للموضة هي "أمينة خليل" التي تقوم هي أيضًا بتصميم بعض الأزياء لنفسها، حتى أنها فاجأت الجمهور في إحدى دورات مهرجان الجونة بفستان من تصميمها، ولكنها تؤكد أنها لن تحترف الأمر وستظل هواية.



يارا:



وأخيرًا "يارا" المحبة للطهي بشكل واضح من خلال منشوراتها المختلفة عبر "إنستقرام"، وإلى جانب الطهي فهي أيضًا محبة لأعمال الإبرة.

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