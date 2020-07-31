غداً.. حسين الجسمي ويارا يدعمون أطفال كورونا بحفل لايف



يحتفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي والمطربة اللبنانية يارا بعيد الأضحي مع جمهورهم بحفل كبير ثاني أيام عيد الأضحى، وتم تخصيص إيراج الحفل لصالح اليونسيف لدعم الأطفال المصابين بفيروس كورونا. وسيتم إذاعة الحفل الذي يقام علي أوبرا دبي مباشر علي قناة إم بي سي 1، ويشارك بالحفل مع الجسمي ويارا مجموعة من أطفال برنامج ذا فويس كيدز. Advertisements ومن المقرر أن يقدم "الجسمي" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره. الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره.

يذكر أن المطرب حسين الجسمي شارك في الحفل العالمي "عالم واحد معا في المنزل"، والذى شارك به عدد كبير من النجوم والمشاهير حول العالم، لدعم متضرري فيروس كورونا.

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