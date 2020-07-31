الفيلم المصري "عاش يا كابتن" يشارك في مهرجان تورنتو السينمائي

يشارك الفيلم الوثائقي المصري "عاش يا كابتن" ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي (TIFF) في دورته الـ 45 التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر المقبل أونلاين بسبب فيروس كورونا.

وفيلم "عاش يا كابتن Lift Like a Girl" من إخراج مي زايد، وهو إنتاج

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مصري ألماني دنماركي مشترك.



وأعرب صناع الفيلم عن سعادتهم بالمشاركة في دورة هذا العام من مهرجان تورنتو بتدوينة عبر صفحة الفيلم علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك قالوا فيها: إحنا فرحانين جدا إن فيلم

عاش يا كابتن هيتعرض عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في شهر سبتمبر اللي جاي".

وتدور أحداث الفيلم من خلال شخصية "زبيبة" الفتاة المصرية التي يبلغ عمرها 9 سنوات وتحلم بأن تصبح بطلة في رياضة رفع الأثقال بمساعدة مدربها الكابتن "رمضان" وتسعى إلى تحقيق هذا الحلم غير المألوف ويرصد الفيلم كل الصعاب التي مرت بها في المجتمع.