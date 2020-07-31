نجيب محفوظ يعود لاستقبال زوارة عقب عيد الأضحي

يبدأ مركز إبداع ومتحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، بتكية محمد بك أبو الدهب بشارع التبليطة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في استقبال زائرية عقب أجازة عيد الأضحي المبارك، بعد اتخاذ كافة اجراءات السلامة والوقاية للزائرين والعاملين.
يعد متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ من المتاحف الهامة التي افتتحت خلال عام 2019، وتوثق لسيرة أديب نوبل، حيث يضم المتحف طابقين الأول ويضم عدد من المكتبات منها مكتبةعامة، مكتبة النقد
أما الطابق الثاني ويشتمل علي عدد من الغرف منها: قاعتين للأوسمة والنياشين التي حصل عليها نجيب محفوظ خلال مسيرته الإبداعية، قاعة الحارة ويعرض بها فيلم عن حارة نجيب محفوظ، قاعة اصداء السيرة والتي تضم متعلقات أديب نوبلالشخصية، قاعة السينما وتعرض مقتطفات من أعماله التي تحولت الي افلام، قاعة تجليات وبها مكتب أديب نوبل ومكتبته الشخصية، قاعة نوبل وبها شهادة الحصول علي الجائزة بالإضافة إلي الحاصلين علي جائزة نوبل منذ تدشينها، قاعة أحلام الرحيل وبها آخر المتعلقات الشخصية لأديب نوبل ومعلومات عن محاولة اغتيالة وجنازته .
أنشأ محمد بك ابو الدهب المجموعة المعروفة باسمه في عام 1774م، وتضم التكية، مسجد أبو الدهب، السبيل، حوض الدواب، كُتاب، وعدد من الحوانيت حول المجموعة، كان الهدف من انشاء التكية اقامة طلبة الأزهر الشريف والدراويش بداخلها .
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