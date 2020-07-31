تفاعل عدد كبير من جمهور الهضبة عمرو دياب مع كليب أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" والتي طرحها أول أمس عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
وظهر عشاق الهضبة داخل وخارج مصر في مقاطع فيديو وهم يغنون ويرددون كلمات الأغنية لينشروها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليواصل بذلك تربعه على عرش "تريند يوتيوب".
ياحلوة" والتي يهديها إلى مصر، وحققت الأغنية حتى الآن 6.5 مليون مشاهدة عبر "الفيسيوك".
وكان الهضبة قد طرح مساء أول أمس الأربعاء أغنيته الجديدة "يابلدنا
"يا بلدنا ياحلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.
الأثرية والسياحة بالقاهرة.
وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان وذلك في عدد من المناطق
وحرص "دياب" و"العريان" على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشورارعها العتيقة ومبانيها التاريخية، عن طريق إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.
يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب قد طرح في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران" والذي حقق نجاحا كبيرا حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة كما تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جمهور عمرو دياب يغني يا بلدنا ياحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.