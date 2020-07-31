الفنانة اللبنانية نور تهنيء جمهورها بعيد الأضحي

حرصت الفنانة اللبنانية نور علي تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بفيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام".
وقالت نور لجمهورها : "كل سنة وأنتم طيبين، أضحى مبارك عليكم، ويارب تعيدوا عيد حلو وتنبسطوا وتفرحوا، إن كنتمفي البيت أو بتصيفوا في حتة، معلش معرفش لبست أخضر ليه أكيد جالكم أوفر دوز أخضر من الجنينة والتيشيرت بس برده حلو، أنا كنت عاوزة أعيد عليكم بقالي كتير مكلمتكوش فكل سنة وأنتم طيبين".
يذكر أن الفنانة نور شاركت رمضان الماضي في بطولة مسلسل البرنس أمام الفنان محمد رمضان، وأحمد زاهر وروجينا ورحاب الجمل وقام بإخراج المسلسل المخرج محمد سامي.
قدمت نور خلال أحداث المسلسل شخصية علا الفتاة التي تؤثر عليها ضغوط الحياة وأفعال شقيقها وحب جارها لها.
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