صور.. أبطال فيلم الغسالة يحتفلون بعرض الفيلم في عيد الأضحى

احتفل صناع فيلم الغسالة ببدء عرضه في السينمات المصرية بعرض خاص وسط إجراءات احترازية مشددة بأحد المولات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص علي حضور العرض الخاص أبطال الفيلم حيث حضرت الفنانة هنا الزاهد بصحبة زوجها الفنان أحمد فهمي وشقيقاتها والفنان

محمود حميدة وأسرته وكذلك الفنان أحمد حاتم والفنان طاهر أبو ليلة ومؤلف الفيلم عادل صليب.

وفيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد

فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية.

وتدور أحداث فيلم الغسالة من خلال شخصية عمر، الذي يحاول استخدام الغسالة كآلة زمن للتخلص من العقبات التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

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