فيديو.. عمرو دياب ورامي صبري يتصدران قائمة أغاني عيد الأضحى

اختار الهضبة عمرو دياب والفنان رامي صبري أيام عيد الأضحى المبارك منصة لعرض أحدث أعمالهم الغنائية لعام 2020، وسجلتا في أول أيام عرضهما نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

قدم الهضبة عمرو دياب كليب أغنيته "يابلدنا ياحلوة" عبر "يوتيوب"، مصطحبة بـ"كليب" أظهر عدة مناطق مميزة

من محافظات مصر المختلفة، مع ذكر محافظات"بور سعيد، الشرقية، والإسكندرية،..وغيرهم" في الأغنية، مما أضاف للكلمة صوت وصورة مميزتين.

الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج:طارق العريان، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر

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"يوتيوب"، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول في قائمة الاكثر مشاهدة على "يوتيوب".

وشارك رامي صبري باحتفالات ليالي العيد الصيفية بأغنية جديدة "خطيرة"، وطرحها عبر "يوتيوب"، حيث اقتربت من المليون مشاهدة، وحصلت على المركز الخامس في صدارة المشاهدات على "يوتيوب"، وتضمن الكليب الخاص بالغنية مجموعة صور صيفية لرامي بعدسة المصور كريم قاسم.

الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:رامي صبري، توزيع:جلال الحمداوي.