اختار الهضبة عمرو دياب والفنان رامي صبري أيام عيد الأضحى المبارك منصة لعرض أحدث أعمالهم الغنائية لعام 2020، وسجلتا في أول أيام عرضهما نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
قدم الهضبة عمرو دياب كليب أغنيته "يابلدنا ياحلوة" عبر "يوتيوب"، مصطحبة بـ"كليب" أظهر عدة مناطق مميزةمن محافظات مصر المختلفة، مع ذكر محافظات"بور سعيد، الشرقية، والإسكندرية،..وغيرهم" في الأغنية، مما أضاف للكلمة صوت وصورة مميزتين.
الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج:طارق العريان، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر
وشارك رامي صبري باحتفالات ليالي العيد الصيفية بأغنية جديدة "خطيرة"، وطرحها عبر "يوتيوب"، حيث اقتربت من المليون مشاهدة، وحصلت على المركز الخامس في صدارة المشاهدات على "يوتيوب"، وتضمن الكليب الخاص بالغنية مجموعة صور صيفية لرامي بعدسة المصور كريم قاسم.
الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:رامي صبري، توزيع:جلال الحمداوي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. عمرو دياب ورامي صبري يتصدران قائمة أغاني عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.