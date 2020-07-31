فيديو.. الأغنية الثالثة لأمير طعيمة في ألبوم إليسا الجديد

كشف الشاعر أمير طعيمة مقطع لأغنيته التي يشارك بها في ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر طعيمة مقطع من الأغنية وعلق عليه قائلاً:"ما هي نظرة شفقة هتخلي الجرح في بعدك... جرحين... طب هعمل إيه؟ ..أنا شبه نسيتك.

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يذكر أن طعيمة يشارك بأغنية أخرى

لـ إليسا في ألبومها الجديد بعنوان "حبة إهتمام" من ألحان زياد برجي، وقد طرح أحدث كتاباته مع الفنان سعد لمجرد في أغنيته الجديدة "عدى الكلام" والتي اجتازت 21 مليون مشاهدة، من ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما.