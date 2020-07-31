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وتعود تفاصيل القصة المؤلمة، وفقا لصحيفة “عاجل” السعودية إلى يوم الجمعة الماضي، حيث تعرض الشاب حمدان عايد البلوي، البالغ من العمر 31 سنة، لحادث مروري مروع بعد اصطدامه بسيارة أخرى وجها لوجه، ما أدى إلى وفاته قبل وصوله مقر حفل زواجه بلحظات.
وقال ابن عم العريس إن الشاب حمدان سافر من تبوك إلى قرية الشهيباء التابعة لمحافظة العلا، حيث كان في طريقه إلى مقر حفل زواجه في القرية، عبر طريق البديعة، المعروف بخطورته لكثرة التعرجات.
وأضاف في سرده للواقعة: “وبعد قرية الفارعة.. وبينما كان على وشك الوصول إلى الشهيباء تعرض لحادث اصطدام وجها لوجه بسيارة أخرى تقل مقيمين تعرضوا لإصابات، إلا أن إصابة حمدان كانت أكثر خطورة لأنها كانت في رأسه ففارق الحياة بسببها”.
المشهد الحزين في قصة الشاب حمدان كان عند الساعة 8:40 مساء ليلة زواجه حينما أعلن مستشفى أبوراكة العام وفاته، ليصل النبأ المفجع لوالديه وإخوته في قاعة الفرح، وسط انهيار الحاضرين.
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كانت هذه تفاصيل خبر حزن وبكاء شديدين يخيمان على قاعة أفراح في السعودية بسبب وفاة العريس قبل وصوله بلحظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.