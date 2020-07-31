تراند اليوم : برغم أي ظروف أكرم حسني بيحتفل بعيد الأضحي علي طريقته الخاصة – شاهد

نشر الفنان أكرم حسنى، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وهنأ أكرم حسنى جمهوره ومتابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى قائلًا: “عيد في ظروف خاصة لكن برضه هنفرح بيه، كل سنة وانتم طيبين وكل أهلكم وحبايبكم بخير ⁧‫#عيد_الاضحى‬⁩

وعلى صعيد أخر شارك أكرم حسنى فى أوبريت أنت أقوى .

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يذكر أن الأوبريت يشارك به الفنان محمد منير وتامر حسني وكارول سماحة وسميرة سعيد ووائل جسار والتونسي صابر الرباعي.

كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية بعناية فائقة حيث كانت البدايه مع الكاتب الدكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفي، ومشاركة أحد أهم الموسيقين الموزع نادر حمدي؛ والمخرج طارق العريان الذي مازال يعمل حتي اللحظة لتقديم عمل عالمي جديد.