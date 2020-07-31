تراند اليوم : عادت لتنتقم – ظهور صور فاضحة للراقصة جوهرة

نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت جوهرة بإطلالة لافتة على أحدث صيحات الموضة، مرتدية جمبسوت تايجر شورت بألوان البني والبيج، مع ارتداء جاكيت كلاسيكي باللون الأبيض، مع وضع الحزام الابيض على منطقة الخصر لإبراز رشاقتها.

وانتعلت حذاء مكشوف ذا كعب عال، وحملت حقيبة صغيرة الحجم لاستكمال إطلالتها.

وتركت جوهرة خصلات شعرها البني الإنسيابي منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.

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وبرزت ملامحها بالمكياج الناعم فاختارت اللون البني في الشفاه، مع رسم العيد بطريقة بسيطة