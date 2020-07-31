نجوم الفن يستقبلون عيد الأضحى بتعليقات طريفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتفاعل نجوم الفن مع الجمهور في كل المناسبات، وحرص عدد كبير منهم على تهنئة الشعوب الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، واختلفت برقيات ورسائل التهنئة بالعيد من فنان لآخر.

ونشرت الفنانة التونسية هند صبري على موقع "أنستقرام" صورتها وفي يدها زهرة بيضاء وأرفقتها بتعليق: "عيد سعيد، كل عام وأنتم بخير".

أما الفنان المصري أشرف عبد الباقي فنشر صورة قديمة وظهر فيها شارداً، وعلّق قائلاً: "لما تكون قاعد مستني العيدية".





كما نشر النجم عمر دياب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "كل سنة وكل أيامنا سعادة وحلوة، عيد أضحى مبارك علينا جميعاً".

وقالت النجمة نور اللبنانية في مقطع فيديو من حديقة منزلها: "كل سنة وانتم طيبين أنا لابسة أخضر والجنيية كلها زرع أخضر، حبيت أعيد عليكم، لو كنتم في البيت أو على البحر.. عيد سعيد".









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وكعادته خطف النجم أحمد حلمي الأنظار بتعليقاته خفيفة الظل، إذ نشر صورة و بجواره خروف وكأنه يحاول تقديم نصيحة للخروف قائلاً: "اعمل نفسك ميت".

وبنفس الروح المرحة تعامل النجم رامز جلال مع متابعيه ونشر صورة تخيلية له وهو يمتطي خروفاً وعلى وجهه علامات الذعر والخوف.

ومن لبنان تفاعل عدد كبير من الفنانين، وفي مقدمتهم جاءت رزان مغربي التي كتبت عبر أنستقرام: "أضحى مبارك.. كل سنة وأنتم طيبين".





ومن لبنان تفاعل عدد كبير من الفنانين، وفي مقدمتهم جاءت رزان مغربي التي كتبت عبر أنستقرام: "أضحى مبارك.. كل سنة وأنتم طيبين".

وبحثاً عن طريقة مختلفة لتهنئة الجمهور بالعيد، نشر محمد رمضان صورة له وهو مرتدي كمامة مكتوب عليها: "نمبر وان"، وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين، عيد أضحى مبارك، حافظ على نفسك وخليك عارف، سلامتك (نمبر وان)".

وبالرغم من معاناة النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان مع فيروس كورونا، حرص على تهنئة العالم الإسلامي بالعيد، ونشر صورة عبر حسابه على "أنستقرام" وكتب عليها: "عيد الأضحى المبارك".



