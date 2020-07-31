شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم يحتفلون مع الجمهور بالعيد.. وهيدى كرم: كل سنة وانتم طيبين من أم هيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من النجوم على تهنئة جمهورهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحل أول أيامه اليوم الجمعة، حيث نشرت الفنانة هيدى كرم، مقطعى فيديو عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، والتى استعرضت من خلالهما صورها فى إحدى المدن الساحلية مع والدتها، وكتبت فى تعليقها: "كل سنة وأنتم طيبين من هيدى وأم هيدى".

كما نشرت الفنانة أمينة خليل، صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، واكتفت بالتعليق عليها: "كل عام وأنتم بخير"، كذلك هنأت الفنانة هنادى مهنى، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت فى تعليق على صورتها: " كل سنة وأنتم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم"، فيما، نشرت المطربة التونسية لطيفة، صورتها، وكتبت فى تعليقها عليها: "عيد أضحى سعيد عليكم حبايبى وعلى كل حبايبكم.. كل سنة وأنتوا بخير وصحة وسلام".

وكانت احتفلت الفنانة هنادى مهنى، بعيد ميلادها الثالث والعشرين مع والدها الموسيقار هانى مهنى وخطيبها الفنان أحمد خالد صالح، وشاركت هنادى صور عيد الميلاد مع جمهورها، والتى ظهرت فيها مع والدها وخطيبها أثناء الاحتفال بتورتة عيد الميلاد التى زينت بصورها أثناء الطفولة والشباب.





Advertisements

ونشرت هنادى مهنى، مساء الخميس، صور وفيديوهات الاحتفال عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وغازلت خطيبها أحمد خالد صالح، فى تدوينة على الصور، حيث كتبت "إنك حقًا هبة من الله وأنا حقًا محظوظة لامتلاكك.. شكرا لك على كل شىء، أنا مباركة.. بحبك يا أحلى حاجة فى حياتى.. شكراً لكل من حضر، لقد قضيت يومى، ولمن لم يتمكنوا من ذلك، فقد كان اليوم ينقصكم.. بحبك يا أحمد".

وكان ترتيب الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة الشابة هنادى مهنى، مع والدها الموسيقار هانى مهنى وخطيبها الفنان أحمد خالد صالح، مفاجأة رتبها لها عدد من أصدقائها بمساعدة والدها، وكان قد تداول رواد مواقع التواصل عددا من الفيديوهات من الحفل، وظهرت به وهى ترقص مع والدها، وفيديو آخر خلال إضاءة شموع تورتة عيد الميلاد مع خطيبها.