شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام وسعد لمجرد يهنئان الجمهور بعيد الأضحى بصورة وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة أنغام، والفنان المغربى سعد لمجرد، الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى، اليوم الجمعة، حيث شاركت أنغام متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقة عليها :" كل سنة وأنتم طيبين.. عيد أضحى سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم".

من جانبه، نشر الفنان سعد لمجرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو معلقا عليه :"من باريس.. عيد مبارك"، حيث لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

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على صعيد آخر، كانت قد شاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها وجمهورها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لها، حيث علقت قائلة :"كل سنة وكلنا بألف خير يارب"، فيما نشر الفنان أحمد رزق صورة له عبر انستجرام أيضا معلقا :" كل سنه وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا".