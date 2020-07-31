شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "تالية القرآن": انتي وشقيقتك لولوة حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الكبيرة شريهان، بعيد ميلاد ابنتها "تالية القرآن"، قائلة :" ما أجمل أن يكون عيد ميلاد صغيرتي اليوم في نفس يوم عيد الأضحى المبارك الحمد والشكر لله، كل عام حبيبتي وأنتي وشقيقتك لولوة حياتي".

وقالت شريهان فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"ما أجمل أن يكون عيد ميلاد صغيرتي تالية القرآن الكريم اليوم في نفس يوم عيد الأضحى المبارك الحمد والشكر لله، كل عام حبيبتي وأنتي وشقيقتك لولوة حياتي وكل دقيقة ويوم في عمري جديد. كل عام وأنتم جميعاً ومعكم بناتي في صحة وأمان وسلام".

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شريهان

يذكرأن النجمة شريهان كانت تستعد للعرض المسرحى "كوكو شانيل"قبل إنتشار فيروس كورونا ، الذى تعود من خلاله مرة أخرى للأضواء بعد غياب 30 عامًا بعد أخر ظهور لها فى مسرحية "شارع محمد على" آواخر ثمانينيات القرن الماضى، وشارك فى بطولتها الفنان الراحل فريد شوقي، وهشام سليم ووحيد سيف، والمنتصر بالله، مسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادى الباجورى وإنتاج العدل جروب.