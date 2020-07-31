شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عليش يعلن إجراء عملية جراحية فى البطن معلقاً: الحمد لله عدت على خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الإعلامى خالد عليش تغريدة يعلن فيها عن إجرائه عملية جراحية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتب عليش: "عملت عملية جراحية صغيرة امبارح بسبب فتق في السرة والحمد لله عدت على خير"، وأضاف ساخرًا: "آدي آخرتها اتفتقت". يشار إلى أن خالد عليش قدم برنامجا إذاعيا جديد خلال شهر رمضان الماضى بعنوان "السكة أحلى" على راديو النيل. خالد عليش (34 عاما) ممثل ومذيع مصري ولد بالقاهرة درس هندسة اتصالات بجامعة القاهرة وتخرج فيها سنة 2010 وبدأ باستغلال موهبته في مجال التمثيل سنة 2004 ‍ثم قام بالتمثيل بساقية عبد المنعم الصاوي، وكان أول أعماله على شاشة التليفزيون سيت كوم "لمبة شو" عام 2008 بينما العمل الذى حقق له الشهرة هو كان سيت كوم "ربع مشكل" سنة 2010، ونال شهرة كبيرة بسبب تقديمه عددا من البرامج الإذاعية والتي تفاعل فيها مع المستمعين.

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