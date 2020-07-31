شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان برفقة الفنان أحمد عز فى صورة جديدة: شكرا على الغداء الرائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد زيدان نجم المنتخب الوطنى السابق، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة تجمعه بالفنان أحمد عز، معلقا عليها "شكرا على هذا الغداء الرائع".



محمد زيدان مع عز

وفي وقت سابق، احتفل محمد زيدان، نجم المنتخب الوطنى السابق، بعيد ميلاد نجله الأصغر "زيزو" الذى أكمل عامه الثانى عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، ونشر محمد زيدان صوراً لأبنائه الثلاثة وزوجته، وعلق قائلا، "عامان من الحب والسعادة منذ قدومك، عيد ميلاد سعيد لقردنا الصغير.. بنحبك جداً".

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وفي وقت سابق، قال محمد زيدان، مهاجم منتخبنا الوطني والعديد من الأندية الأوربية السابق، إن فيروس كورونا وقف أمام فترة معايشة له في العديد من الأندية الأوروبية قائلا "بعد عودة الأنشطة سأقوم بفترة معايشة مع بروسيا دورتموند وليفربول وسالزبورج وشالكة، وراض تماماً عن مشواري الكروي وأتمتع بحب جمهوري الأهلي والزمالك، وببقي مبسوط لما الجمهور يقول إن زيدان لو بعقلية صلاح لأصبح أفضل لاعب في العالم".

وأوضح محمد زيدان خلال تصريحات تلفزيوينة، أن يورجن كلوب هو الأب الروحي له وأنه سبب رئيسي في نجاح محمد صلاح مع ليفربول قائلا "كل اللاعبين تحب يورجن كلوب حتى من لا يلعب منهم.. وتحدثت معه بعد إنضمام صلاح الي ليفربول وليس قبله و محمد صلاح مجتهد جداً ومركز في الملعب فقط وكلوب يحبه لهذا الأمر".

كشف محمد زيدان موقفه من عودة النشاط الرياضي والكروي خلال الأيام القليلة المقبلة أن قرارعودة الدوري المصري والنشاط الرياضي بشكل عام جيد للغاية ويفيد الكرة المصرية على المستويين المحلي والأفريقي.