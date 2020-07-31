شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة لهيفاء وهبى: "أباركلك لانتصارك على الظلم.. طول عمرك امرأة قوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة كارول سماحة، عن دعمها للفنانة هيفاء وهبى، خلال أزمتها الأخيرة، وهناتها بعيد الأضحى المبارك، قائلة "بهالمحنة الصعبة اللي عم تمر عليكي بحب عايدك وعايد عيلتك، طول عمرك إمرأة قوية مكافحة ولا تستسلم".

وقالت كارول فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر "بهالمحنة الصعبة اللي عم تمر عليكي بحب عايدك وعايد عيلتك، هيفاء وباركلك على انتصارك على الظلم !! قصتك استفزتني كتير بس تأكدي الحق ما بموت! طول عمرك إمرأة قوية مكافحة ولا تستسلم ألله معك".



كارول سماحة

وجدد قاضى معارضات محكمة ثان زايد حبس محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى السابق، على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الأموال وخيانة الائتمان.

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وتم القبض على محمد وزيرى خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضد مدير أعمالها السابق عن طريق محاميها المستشار القانونى ياسر قنطوش، وتم احتجاز وزيرى بنيابة ثان زايد بتهمة النصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق معه وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى قد حررت محضرًا عن طريق محاميها المستشار ياسر قنطوش مطلع مايو الماضى، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.