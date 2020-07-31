شكرا لقرائتكم خبر عن ‎زينة عاشور تهنئ ابنتها جانا عمرو دياب لقبولها بالجامعة: فخورة بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت زينة عاشور ابنتها جانا عمرو دياب على قبولها فى الجامعة، معربة عن فخرها بها وبالأولويات التى اختارتها فى حياتها، مقدمة نصيحة لها، قائلة: "كلما تعلمتى أكثر فى الحياة كلما أصبحتى أكثر ثقافة ومعرفة، كلما تعلمتى المزيد عن الحياة بفرحها وألمها كلما كانت كتاباتك لها معنى وصادقة وسينعكس ذلك على غنائك".

وكتبت زينة، عبر حسابها على إنستجرام: "مبروك حبيبتى جوجو، أنا فخورة جدا بك، فخورة بالخيارات التى اخترتيها، وكيف تعطى الأولوية لما هو جيد لكِ، ولكن الأهم من ذلك كله أنا فخورة بالإنسانة الجميلة التى أصبحت! لم تستغلى أبدًا ما كان متاح لكِ، وأردتى دائما أن تفعلى ذلك بطريقتك..Bravo .. سواء كان الأمر يتعلق بالموسيقى أو الجغرافيا أو الفيزياء".

ونصحت زينة ابنتها: " كلما تعلمتى أكثر فى الحياة كلما أصبحتى أكثر ثقافة ومعرفة، كلما تعلمتى المزيد عن الحياة بفرحها وألمها كلما كانت كتاباتك لها معنى وصادقة وسينعكس ذلك على غنائك، ‎تذكرى فى هذه الرحلة كل الأشياء التى تحدثنا عنها".

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وتابعت زينة: "‎آمنى أن الجمال يخلق الجمال.. تذكرى أن الحزن والدراما ليسا ضروريين للفنان.. موهبتك هى مجرد امتداد جميل لجمالك الداخلى والفن ليس سوى الجمال.. استمتعى بالرحلة حبيبتى، ومبرووووك لقبولك فى الجامعة".





وكانت زينة عاشور والدة أبناء الهضبة عمرو دياب، حرصت مؤخرا على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما جانا مؤخراً من خلال ثلاث صور نشرتهم عبر حسابها على موقع انستجرام حيث نشرت صورة تجمعها معها وعلقت عليها بكتابة رسالة إليها بمناسبة عيد ميلادها قالت فيها: "حبيبتى كل سنة وانتى طيبة، بحبك جداً"، وفور نشر الصورة تفاعل الكثيرون معها ومن أبرزهم دانييلا سمعان زوجة اللاعب فابريجاس.



