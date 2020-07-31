بالصور- نجوم عروس بيروت يحتفلون بعيد الأضحى المبارك

احتفل نجوم “عروس بيروت” بمناسبة عيد الأضحى في اسطنبول، حيث اجتمع كل أبطال المسلسل حول مائدة الطعام للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

وكان نجوم المسلسل قد استأنفوا في الأيام الماضية تصوير الجزء الثاني منه والذي يكتبه المؤلف والممثل طارق سويد.

المسلسل، الذي توقف تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا، يضم نخبة من نجوم الدراما نذكر منهم ظافر العابدين، تقلا شمعون، كارمن بصيبص، جو طراد، سامي ابو حمدان، محمد الأحمد، ضحى الدبس، فارس ياغي، رانيا سلوان، ميا سعيد، ماري تيريز معلوف، جاد ابو علي، جنيفر عازار، بالاضافة الى وجوه جديدة انضمت الى المسلسل وهما رفيق علي أحمد بدلاً من فادي ابراهيم وكارلا بطرس التي تحدثت لموقع “الخليج 365” عن شخصية “سامية” التي تجسدها في المسلسل. لقراءة المزيد: خاص- كارلا بطرس “ما عندا مشاكل نفسية” بعروس بيروت