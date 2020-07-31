نيللي كريم وعيدية قيمة من خطيبها في عيد الأضحى

على هامش حلول عيد الأضحى المبارك، أشارت الممثلة المصرية نيللي كريم إنها اعتدت أن تحصل هي وشقيقها على عيدية من والديها حيث يعتبر هذا التقليد من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد. وتابعت نيللي حديثها أن بدورها تحب أن تعطي العيدية لأولادها.

وأضافت “كريم” في مداخلة هاتفية ضمن برنامج “التاسعة”، أن من المؤكد ستحصل على العيدية من خطيبها في أول أيام العيد، والعيدية لا تقتصر على المال فقط فالكلمة الحلوة هي عيدية والسؤال عيدية، وأكبر عيدية تحصل عليها عندما تجتمع مع أولادها.

وتحرص نيللي على ابعاد حياتها الشخصية عن الأضواء، عن هذا الموضوع رفضت بطلة “بـ100 وش” التحدث بأي موضوع يخص حياتها العاطفية وقالت “أحب أن تكون حياتي الشخصية صندوق مقفول، فالجمهور لا يهمه سوى أعمالى الفنية وعندما أقوم بأي حوار صحفى أو لقاء يكون دائما بمناسبة عرض مسلسل أو فيلم جديد”.

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وكانت نيللي كريم قد أحتفلت منذ أسابيع بخطوبتها على رجل الأعمال عمر إسلام، بحضور أقتصر على العائلتين فقط وذلك بعيدًا عن التجمعات مراعاة لإجراءات الإحترازية المتبعة من قبل وزارة الصحة، للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

نذكر أن الفنانة المصرية نيللي كريم كانت متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني وأنجبت منه كريم ويوسف لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وفي عام 2004 تزوجت من اخصائي التغذية د. هاني أبو النجا وانجبت منه سيليا وكندة وفي عام 2015 اعلنت عن انفصالهما.

نشير ان نيللي كريم كانت قد حققت نجاحاً كبيراً خلال السباق الرمضاني 2020 بمسلسل “بـ 100 وش”، حيث شاركها في البطولة كل من آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي وغيرهم. تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى‏‎.