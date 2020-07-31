أول تعليق من إيشواريا راي بعد تعافيها من كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: أعربت نجمة بوليوود الهندية إيشواريا راي عن شكرها وامتنانها لكل من دعمها في أزمة إصابتها وابنتها بفيروس كورونا. وفي أول تعليق لها بعد تعافيها من الفيروس، قالت عبر إنستغرام: “أشكركم كثيرًا جدًا على دعواتكم وصلواتكم وقلقكم وأمنياتكم وحبكم لملاكي الصغير آراذيا ووالدي أميتاب وأبهيشيك وأنا”. وأضافت بأنها تعتبر نفسها مدينة للأبد لكل من سأل عنها. مواضيع قد تهمك :

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