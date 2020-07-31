"إتحبني" هدية أصالة في عيد الأضحى

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت الفنانة السوريّة أصالة نصري أغنية جديدة منفردة باللهجة الخليجية بعنوان “إتحبني؟” هدية لجمهورها بمناسبة عيد الأضحى، وهي من كلمات العالية والحان راكان وتوزيع هشام السكران.

وكانت أصالة قد كشفت في وقت سابق عن إسم البومها الغنائيّ الجديد بعنوان “لا تستسلم” من دون تحديد أيّ موعد لطرحه، إنما وفقاً للمعطيات المتوفرة فهو ألبوم خليجي يضم عشرين أغنية تعاونت فيها أصالة مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين أبرزهم الشاعر بدر بن عبد المحسن، والشاعر سعود بن عبد الله، وسعود البابطين، وقوس، وود.

وشكرت أصالة الملحن “سهم” الذي أشرف على كامل البومها عبر رسالة وجهّتها له عبر حسابها على “تويتر” عبّرت فيها عن شكرها وتقديرها واحترامه له وقالت: "لقد كان لي الشّرف العظيم وبالغ السّعاده ، بالإهتمام الكبير من الموهوب الكبير #سهم ، وتشريفه بالإشّراف على ألبومي ، لقدّ دخلت عالمه أيّاماً طوال ، دائماً هو النّبيل الخلوق المُحبّ الوجداني ، منّ كلّ قلّبي شكراً".