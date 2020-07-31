"ميلي بوبي براون" لبطولة فيلم The Girls I've Been

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"الخليج 365" من بيروت: وقع إخيار شبكة نتفليكس على الممثلة "ميلي بوبي براون" لتقوم بدور البطولة في فيلم The Girls I've Been المقتبس من رواية بنفس الإسم ل "تيس شارب".

قصة فيلم The Girls I’ve Been غامضة ومليئة بالإثارة، وتتمحور حول شخصية محتالة تدعى "نورا"، يتحتّم عليها استخدام قدراتها في الإقناع وتقمّص الشخصيات لتخلّص نفسها وصديقتها وحبيبها السابق من حالة احتجاز رهائن في أحد البنوك.

هذا ومن المققر ان تقوم Penguin Random House بنشر الرواية في بداية العام القادم.

سيتولى إنتاج الفيلم كل من "مايكل كوستيغن" و"جيسون بيتمان" من شركة Aggregate Films، و"ميلي بوبي براون" من شركة PCMA للإنتاج.

يذكر ان "ميلي براون" تعمل حاليًا على تطوير وإنتاج فيلم A Time Lost الذي سيعرض على Netflix. وهو مستوحى من قصة كتبتها مع أختها "بيج براون". وسيعرض مشروعها القادم فيلم "إينولا هولمز"الذي تلعب فيه دور البطولة وتشارك في إنتاجه مع "بيج براون" على Netflix في وقت لاحق من هذا العام.